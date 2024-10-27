"При всем уважении к Вакарчуку": репер-военный Ярмак озвучил мысли о рейдах ТЦК и концертах "ОЭ"

Ярмак высказался о ТЦК и Вакарчуке

"Я не отзывался отрицательно. Я абсолютно, считаю, нормально. Ну я удивляюсь даже. При всем уважении к Святославу Вакарчуку, к его творчеству, к его вкладу в культуру Украины. Но я что-то вообще не понял: во время одной из самых критических, переломных ситуаций в судьбе государства - пять Дворцов Спорта", - заявил Ярмак.

"В моей системе координат, когда здесь, на параллельной улице, отпевают в Михайловском соборе бойца, а здесь проходят Дворцы Спорта... Ну, у меня вызывают целый спектр эмоций", - добавил он.

Ярмак сделал заявление о мобилизации (скриншот)

По словам артиста, он не понимает, почему люди "кричали как сумасшедшие", когда представители ТЦК пришли на концерт и проверяли, все ли обновили свои данные.

"Все же очевидно: что есть мобилизация в стране, если ты не обновил данные, если ты за полгода даже в приложение (не зашел)", - пояснил военный.

Поэтому, отметил Ярмак, он не понимает, почему некоторые мужчины не обновляют данные хотя бы в мобильном приложении.

"И когда такие вещи, человек не упорядочил, а ходит на концерт "ОЭ". Но "Океан Эльзы" - это ведь не только песня "Відпусти", это еще и "Я не здамся без бою". И тут как-то для этих людей немного какая-то неопределенная, значит, в жизни система координат. Потому я не отношусь как-то особенно негативно к тому, что ТЦК пришли", - заявил артист.

"ТЦК может прийти куда угодно. И в этом есть система определенной справедливости. Потому что действительно по селам позагребали ребят, а некоторые просто по ресторанам сидят себе, отдыхают. Здоровые дядьки накупили себе инвалидность", - добавил он.

11 октября группа выступала во Дворце Спорта, там появились представители ТЦК, СП и полиция. У мужчин, пришедших на выступление, проверяли, обновили ли они данные. Некоторых якобы задерживали для уточнения информации.

Позже все это прокомментировал солист группы. Вакарчук вышел на связь после рейдов ТЦК, но давать оценку событиям не захотел.

О ситуации также высказался ведущий Слава Демин. Он отметил, что здесь следует отбрасывать лишние эмоции.

"Насколько я понимаю, арестовывали тех людей, которые нарушали определенный закон", - говорил Демин.