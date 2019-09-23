Прекрасная Софи: Ротару восхитила помолодевшим видом на отдыхе в Италии

София Ротару, которую недавно заподозрили в романе с молодым музыкантом, показала в Instagram новые снимки, на которых певица предстала в нежном розовом платье с озорным принтом из белых облаков и красных губ, и стильных белых кроссовках.

72-летняя певица, которой то и дело приписывают различные смертельные недуги, в который раз опровергает все домыслы.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

София Михайловна ныне наслаждается отдыхом в солнечном рыбацком городке Портофино, находящемся на побережье Средиземного моря.

Певица опубликовала серию снимков с красивыми видами на Итальянскую Ривьеру.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Поклонники певицы, которая уже более 10 лет постоянно проживает в Киеве, забросали ее множеством комплиментов в комментариях.

На Вас посмотришь, аж хочется жить.

Лучшая и любимая, таких больше не будет.

Прекрасная Софи.

София Ротару - просто прелесть, так держать, мы вас любим.

Скрин комментариев: instagram.com/sofiarotaruofficial

Ранее мы писали, что София Ротару во время концерта на "Славянском базаре" в Витебске прямо на сцене оттолкнула молодого поклонника.