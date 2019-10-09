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У Заворотнюк дивно відреагували на її "виписку"

STYLERПерсони    09.10.2019 - 09:38
У Заворотнюк дивно відреагували на її "виписку"
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк продовжує ігнорувати журналістів і не давати коментарів

Анастасія Заворотнюк, яку за чутками ЗМІ, виписали з московської онкологічної клініки, продовжує залишатися в тіні і не давати будь-яких коментарів. Точно так само роблять і представники "прекрасної няні". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, наприклад концертний директор актриси Стас Христов на питання про виписку Анастасії сказав, що він нічого коментувати не буде. Коли журналісти підійшли до Христова з запитаннями, він просто від них втік.

У Заворотнюк дивно відреагували на її &quot;виписку&quot;Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

У свою чергу, за інформацією П'ятого каналу, представник Заворотнюк Марина Потапова також навідріз відмовилася спілкуватися зі ЗМІ.

Відзначимо, що раніше Telegram-канал Mash повідомив, що артистку відвезли з медклініки "Європейський медичний центр", де вона перебувала весь останній час. Їй закрили обслуговування по ОМС, лікувальні заходи у стаціонарі завершені.

Як ми раніше повідомляли, Анастасія Заворотнюк не вилікується від раку мозку. Зараз мова йде лише про продовження життя знаменитої актриси. Про це розповів відомий нейрохируг, доктор медичних наук Павло Шнякін.

Такого не було ще в історії: Заворотнюк викрили у брехні Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні
Новини України Анастасия Заворотнюк
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