Предательница: Ани Лорак напомнили об Украине

Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине. Соответствующие комментарии пользователи оставили под записью в Instagram певицы.

Так, Ани Лорак, которая ранее озадачила сеть странной жестикуляцией, опубликовала снимок, на котором она, улыбаясь, позирует возле дивана с чашкой.

Фото: (instagram.com/anilorak)

"Thank you Germany. Вот и подошёл к концу наш тур по городам Германии. Спасибо всем, кто побывал на нашем шоу. Это было незабываемое путешествие!" - написала певица.

Видео: (instagram.com/anilorak)

Пользователи тут же принялись комментировать записи исполнительницы. Некоторые решили напомнить Ани Лорак о родине, поскольку посчитали, что она давно забыла об Украине:

Предательница...

Совсем об Украине забыла.

Другие комментаторы принялись акцентировать внимание на других вещах: например, на внешнем виде артистки либо на отношениях с популярным певцом:

Вам 18 лет хоть есть уже? С такой прической как девочка.

В этот раз наряд получше.

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