Зрадниця: Ані Лорак нагадали про Україну

Ані Лорак нагадали про Україну і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину. Відповідні коментарі користувачі залишили під записом у Instagram співачки.

Так, Ані Лорак, яка раніше спантеличила мережу дивною жестикуляцією, опублікувала знімок, на якому вона, посміхаючись, позує біля дивана з чашкою.

Фото: (instagram.com/anilorak)

"Thank you Germany. Ось і підійшов до кінця наш тур містами Німеччини. Спасибі всім, хто побував на нашому шоу. Це була незабутня подорож!" - написала співачка.

Відео: (instagram.com/anilorak)

Користувачі тут же взялися коментувати записи виконавиці. Деякі вирішили нагадати Ані Лорак про батьківщину, оскільки порахували, що вона давно забула про Україну:

Зрадниця...

Зовсім забула про Україну.

Інші коментатори почали акцентувати увагу на інших речах: наприклад, на зовнішньому вигляді артистки або на відносинах з популярним співаком:

Вам 18 років хоч є вже? З такою зачіскою як дівчинка.

На цей раз наряд краще.

Коли весілля з Лазарєвим?

Раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує у чорному боді і білій сорочці.