Какая-то дерганая: Ани Лорак серьезно озадачила сеть

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила странной жестикуляцией

Ани Лорак опубликовала видео с выступления и озадачила сеть странной жестикуляцией. Пользователи осыпали певицу множеством вопросов под роликом, который она опубликовала в соцсети Instagram.

"У меня самые лучшие зрители", - лаконично подписала Ани Лорак. К слову, концерт проходил в городе Германии - Оффенбахе.

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Пользователи мигом принялись комментировать запись. Кому-то видео показалось вполне обычным, однако некоторые заметили, что исполнительнице присуща странная жестикуляция:

Какая-то дерганая стала...

Голос хороший. Но иногда так громко орешь. Зачем?

Кто ваш визажист? Ужасный макияж практически всегда. Прибавляет возраст и портит красоту! Макияж должен еще краше делать, а не наоборот.

Со вкусом совсем беда.

Как-то похудела... Это из-за работы?

Напомним, что ранее Ани Лорак пристыдили за откровенный наряд.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.