ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какая-то дерганая: Ани Лорак серьезно озадачила сеть

STYLERПерсоны    05.05.2019 - 12:15
Какая-то дерганая: Ани Лорак серьезно озадачила сеть
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила странной жестикуляцией

Ани Лорак опубликовала видео с выступления и озадачила сеть странной жестикуляцией. Пользователи осыпали певицу множеством вопросов под роликом, который она опубликовала в соцсети Instagram.

"У меня самые лучшие зрители", - лаконично подписала Ани Лорак. К слову, концерт проходил в городе Германии - Оффенбахе.

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Пользователи мигом принялись комментировать запись. Кому-то видео показалось вполне обычным, однако некоторые заметили, что исполнительнице присуща странная жестикуляция:

  • Какая-то дерганая стала...
  • Голос хороший. Но иногда так громко орешь. Зачем?
  • Кто ваш визажист? Ужасный макияж практически всегда. Прибавляет возраст и портит красоту! Макияж должен еще краше делать, а не наоборот.
  • Со вкусом совсем беда.
  • Как-то похудела... Это из-за работы?

Напомним, что ранее Ани Лорак пристыдили за откровенный наряд.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

Неужели оделась? Лорак удивила необычным концертным нарядом Перепутала сцену с пляжем: Ани Лорак разгневала фанов нелепым образом
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь