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Богослужение онлайн: список церквей, откуда ведутся трансляции

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 17:59
Богослужение онлайн: список церквей, откуда ведутся трансляции
В украинских церквях проводят богослужения онлайн (фото: РБК-Украина)

"Посетить" богослужение онлайн можно не нарушая карантин из-за коронавируса

С началом карантина в Украине из-за коронавируса церкви начали проводить богослужения онлайн. Особенно актуальны подобные служения накануне Пасхальных праздников - Вербного воскресенья, Страстной пятницы и, собственно, самой Пасхи 2020. Несмотря на то, что много людей интересуются частности тем, как святить паску перед монитором компьютера или экраном телевизора, мы составили список храмов ПЦУ, УГКЦ, УПЦ и других, откуда ведутся трансляции.

10 церквей Украины, которые проводят богослужения онлайн

  1. Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  2. Киево-Печерская Лавра УПЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  3. Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  4. Собор Преображения Господня ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
  5. Собор св. Юра УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  6. Собор Внебовзятия Пресвятой Девы Марии РКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  7. Свято-покровский кафедральный собор ПЦУ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  8. Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
  9. Приход свв. апп. Петра и Павла РКЦ, Ровно (смотреть трансляцию онлайн)
  10. Свято-Михайловский собор ПЦУ, Житомир (смотреть трансляцию онлайн)

Отметим, что на Пасху храмы не закрывают, но внутри смогут находиться не более 10 человек одновременно. Чтобы больше украинцев остались дома, богослужение будут транслировать в прямом эфире по телевидению.

Вместе с тем возле храмов во время праздников будут дежурить патрули, которые будут следить, чтобы люди не собирались в большие группы. Во время карантина массовые гуляния, пикники и другие мероприятия запрещены. Будет действовать режим усиленного контроля за ношением масок.

Ранее мы писали, что в Православной церкви Украины сделали важное заявление по карантину и Пасхе.

Также сообщалось, что "Укрпочта" начнет доставлять украинцам уже освященные паски.

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