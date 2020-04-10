Як святкувати Пасху 2020: список всіх заборон

Великдень на карантині в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні на час Пасхи посилять

Великдень в умовах карантину через коронавірус в Україні святкуватимуть 19 квітня в умовах суворих обмежень. Що не можна робити під час великодніх свят - в матеріалі Styler.

Вірянам на час Великодня дали такі рекомендації і назвали обмеження:

у храмах перебувати одночасно не більше, ніж по 10 осіб з урахуванням дистанції (всі повинні бути в масках або респіраторах);

під час будь-якого таїнства потрібно дотримуватися дистанції, уникати контакту (на одну людину - не менше 5 кв. м. площі церковної споруди);

Богослужіння онлайн: список церков, звідки ведуться трансляції

рекомендується відмовитися від відвідування церков, замість цього подивитися богослужіння онлайн або по телевізору;

богослужіння по можливості організувати на відкритому повітрі, не заходячи в приміщення храму;

віруючі, які досягли 60-річного віку повинні перебувати на самоізоляції.

Що стосується освячення пасок, то в ПЦУ вже заявили, що цей традиційний обряд у храмі проводитися не буде (те ж саме стосується і освячення верби у Вербну неділю).

Крім того, передбачається можливість, що паски можуть освячувати прямо в пекарнях, а в невеликих населених пунктах мешканці можуть виставляти великодні кошики за межі двору, де їх освятить священнослужитель.

Також пропонується провести обряд освячення пасок таким чином: старший член сім'ї може почитати молитву і самостійно освятити "дари йорданською водою".

Відзначимо, що в семи областях та одному місті України на найближчі вихідні, які будуть включати Вербну неділю, буде обмежено пересування людей. А в Київській області вже прийняли постанову щодо обмежень на час великодніх вихідних - вони будуть діяти з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня.