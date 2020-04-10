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Пасха в Украине 2020: в ПЦУ уточнили, как будут освящать паски

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 09:29
Пасха в Украине 2020: в ПЦУ уточнили, как будут освящать паски
Пасха в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Священный Синод принял решение о богослужениях и освящении паски в условиях карантина

Пасха в Украине в 2020 году пройдет в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса по стране. На праздник многие храмы будут открыты, но были введены жесткие ограничения по посещению служб и освящению пасхальных корзинок.

В ПЦУ уточнили, как будут проводить обряды освящения корзинок в карантинных условиях. Священный Синод Православной церкви Украины принял решение отказаться от общих посвящений на Пасху в храмах и на территориях возле них. Об этом говорится в решении Священно Синода, которое разместили на сайте ПЦУ.

"Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие посвящение ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей", - сказано в сообщении.

В небольших населенных пунктах будет осуществляться освящение пасхальных корзинок по месту проживания прихожан. Также разрешено проводить обряды освящения в местах производства и продажи пасок.

В ПЦУ уточнили, что индивидуальное посещение храмов для верующих не запрещено. Однако такие визиты стоит проводить во внебогослужебное время.

Кроме того, Священный Синод принял решение перенести посещение священнослужителями и прихожанами кладбища в поминальные дни. Поминальная суббота после Пасхи перенесена на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Напомним, ранее в МВД дали разъяснение по поводу того, как будут проходить Пасхальные праздники в Украине в условиях карантина.

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