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Украинцам запретили выходить на улицу: в каких областях будут штрафовать

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 17:17
Украинцам запретили выходить на улицу: в каких областях будут штрафовать
В Украине в ряде областей вводят комендантский час (фото: УНИАН)

Комендантский час в городах Украины предусматривает запрет выхода на улицу

Комендантский час из-за коронавируса в Украине вводится в семи областях Украины, и одном городе. Руководство этих регионов обратилось к украинцам с просьбой не покидать дома, на Закарпатье выход на улицу запрещен официально, а в Черновицкой области полностью закрывают продуктовые магазины, а АЗС будут обслуживать только машины экстренной помощи. Что известно о строгих ограничениях, когда они будут действовать - в материале Styler.

Где вводят строгие ограничения

Ограничения на передвижение будут введены в таких областях:

  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черновицкая,
  • Киевская,
  • Олешки (Херсонская область).

Когда будут действовать ограничения

Запрет покидать дома вводится с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. В это время украинцам руководители ряда областей рекомендуют оставаться дома, а некоторые главы ОГА запрещают выходить на улицу и угрожают штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Закарпатская область

И. о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook обратился к жителям региона с настоятельной просьбой оставаться дома и пригрозил закарпатцам штрафами.

По словам Гетманенко, только усиленные карантинные мероприятия помогут сдержать распространение пандемии коронавируса в стране. Иначе карантин будет действовать до сентября. Глава ОГА призвал отказаться от традиционного празднования Пасхи.

"Мы усиливаем контроль! В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести сотрудники правоохранительных органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 тысяч гривен - нарушителям карантина - избежать не удастся", - заявил он.

Черновицкая область

В Черновицкой области полностью закроют продуктовые магазины и АЗС на выходные. Заправки будут обслуживать только спецтранспорт (скорые, полицейские авто, пожарные машины). Об этом заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Жителей области попросили не покидать дома с субботы до понедельника, а всем необходимым запастись заранее.

Волынская область

Ограничения на это же время вводится и в Волынской области. Руководство региона посоветовало жителям заблаговременно запастись продуктами и не покидать дом с 13:00 субботы до 06:00 понедельника.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцй. Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то с карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - заявил глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская области

О чрезвычайных мерах в областях заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook. Ограничения будут действовать на выходных. Кроме того, чиновник сказал, что карантин в Украине может быть продлен до начала мая. Такой вопрос был оговорен в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем

"Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - добавил мэр.

Киевская область

В Киевской области ограничения на передвижение людей и пребывания их в общественных местах будет действовать с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, а также с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Ограничительные меры будут распространяться на передвижение людей и пребывание их в общественных местах (в том числе в парках, лесопарковых зонах). Посещение культовых сооружений и мероприятий будет ограничено, доступ к местам захоронений будет разрешен "не более, как по два человека и в защитных масках".

Олешки (Херсонская область)

В настоящее время известно о 6 подтвержденных случаев коронавируса в Олешках, поэтому районный центр будет полностью закрыт на выходные.

"Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня", - сообщил глава города Дмитрий Воронов.

Въехать в город будет невозможно (только для спецтранспорта), выезд тоже будет частичным.

Что такое комендантский час

Это запрет жителям определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения. Как правило, такая норма устанавливается во время объявление войны или чрезвычайного положения, и запрет касается вечернего и ночного времени, вводится пропускной режим.

Согласно законам Украины, ввести комендантский час можно только во время действия режима чрезвычайного положения. Без введения режима ЧП, ограничения по передвижению могут носить только рекомендательный характер.

Тем не менее, Антон Геращенко, заместитель министра МВД, заявил, что решение о введении комендантского часа могут утверждать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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