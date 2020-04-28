Праздники в мае 2020 в Украине: полный список

В мае украинцы получат дополнительные выходные и будут отмечать День матери
Май в 2020 году в Украине будет богат на праздничные и выходные дни. В первой декаде месяца украинцы получат сразу два дополнительных выходных дня – 1 и 11 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней, а рабочих будет 19.
1 мая, в пятницу, украинцы получат дополнительный выходной в честь Дня Труда. Таким образом, первые майские выходные будут длинными – с 1 по 3 мая. Следующий дополнительный выходной – в понедельник, 11 мая. Этот день станет выходным, так как день 9 мая выпадает на субботу.
1 мая – День труда
3 мая - Всемирный день печати, День кондитера
5 мая – Международный день акушерства
7 мая - День радио
8 мая - День памяти и примирения, посвящен жертвам Второй мировой войны
9 мая - День Победы, День победы над нацизмом во Второй мировой войне
10 мая – День матери
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
15 – Международный день семьи
16 мая - День Европы в Украине
17 мая - День памяти жертв политических репрессий, Всеукраинский день работников культуры, День науки, День молодежных и детских общественных организаций
18 мая - Международный день музеев, День борьбы за права крымскотатарского народа
20 мая - День работников банков, День метеоролога, Всемирный день травматологов
21 мая – День вышиванки
23 мая – День морской пехоты
25 мая - День филолога
28 мая - День пограничника
29 мая – Международный день миротворцев
30 мая - День работников издательств и полиграфии
31 мая – День химика, Всемирный день без табака
Напомним, ранее мы сообщали о том, как на майские праздники в Украине будут работать ПриватБанк и Новая почта.