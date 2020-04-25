Майские праздники в Украине: банки изменили график работы

График работы банков на майские праздники 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В Нацбанке рассказали, как будут работать банки на майские праздники

Майские праздники в Украине пройдут в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. График работы банков в эти дни будет существенно отличаться от обычного. По распоряжению Кабинета министров Украины о праздничных и выходных днях, украинцев ждут два длинных уик-энда в мае.

Соответственно, работа банков в эти дни будет ограничена. 1 мая в Украине выпадает на пятницу и этот день – официальный выходной, банки работать не будут. 2 и 3 мая – это суббота и воскресенье. В эти дни банки будут работать согласно обычному графику выходных дней.

Календарь выходных дней в мае 2020 года

Следующий официальный выходной – 9 мая, это суббота. По закону Украины, если официальный выходной выпадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день также становится выходным. В данном случае выходным станет понедельник, 11 мая. В этот день банки также работать не будут. В субботу, 9 мая, во всех финансовых учреждениях будет выходной, 10 мая в воскресенье – график работы выходного дня.

Стоит отметить, что в Украине продолжаются споры о переносе празднования 9 мая на 8 число. 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирения, он связан с ратификацией акта о капитуляции немецких войск в 1945 году. Однако в этот день нет официального выходного дня.

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