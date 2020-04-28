Свята в травні 2020 в Україні: повний список

Свята і вихідні у травні 2020 (Колаж РБК-Україна)

У травні українці отримають додаткові вихідні і будуть відзначати День матері

Травень у 2020 році в Україні буде багатий на святкові та вихідні дні. У першій декаді місяця українці отримають відразу два додаткових вихідних дні – 1 та 11 травня. Всього в травні буде 12 вихідних днів, а робочих буде 19.

1 травня, у п'ятницю, українці отримають додатковий вихідний в честь Дня Праці. Таким чином, перші травневі вихідні будуть довгими – з 1 по 3 травня. Наступний додатковий вихідний буде в понеділок, 11 травня. Цей день стане вихідним, оскільки день 9 травня випадає на суботу.

Крім того, в травні будуть відзначати такі свята:

1 травня – День праці

3 травня - Всесвітній день друку, День кондитера

5 травня – Міжнародний день акушерства

7 травня - День радіо

8 травня - День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни

9 травня - День Перемоги, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

10 травня – День матері

12 травня – Всесвітній день медичних сестер

15 – Міжнародний день сім'ї

16 травня - День Європи в Україні

17 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, Всеукраїнський день працівників культури, День науки, День молодіжних та дитячих громадських організацій

18 травня - Міжнародний день музеїв, День боротьби за права кримськотатарського народу

20 травня - День працівників банків, День метеоролога, Всесвітній день травматологів

21 травня – День вишиванки

23 травня – День морської піхоти

25 травня - День філолога

28 травня - День прикордонника

29 травня – Міжнародний день миротворців

30 травня - День працівників видавництв та поліграфії

31 травня – День хіміка, Всесвітній день без тютюну

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як на травневі свята в Україні будуть працювати ПриватБанк та Нова пошта.