Выходные дни в мае: как будут работать банки и почта

График работы банков и Новой почты на май (Коллаж РБК-Украина)

Новая почта и ПриватБанк дали новый график работы на май

Банки Украины и Новая почта изменили свои графики работы на майские праздники. В мае 2020 года украинцев ждут продолжительные выходные из-за череды праздников. Всего в мае будет 12 выходных дней: 10 дней – это субботы и воскресенья, а также добавятся еще два выходных дня.

Первый длинный уик-энд – это 1, 2, 3 мая. График работы украинских банков в эти дни изменится. 1 мая, пятница – официальный выходной день в честь Дня труда, банки работать не будут. 2 и 3 мая – это календарные выходные дни, банковские организации будут работать согласно графику выходных дней.

Следующий официальный выходной – это 9 мая. По закону Украины, если государственный выходной день выпадает на субботу или воскресенье, то следующий за ними будний день автоматически становится выходным. Таким образом, 9, 10 и 11 мая – будут выходными днями во всех банках.

График работы Новой почты будет немного другим, как сообщили в организации.

Пятница, 1 мая - отделение и адресная доставка будут работать по графику субботы.

Суббота, 9 мая – отделение и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы.

Воскресенье, 10 мая – работа по графику воскресенья.

Понедельник, 11 мая – отделение и адресная доставка будут работать по графику субботы.

Напомним, ранее мы писали о том, смогут ли штрафовать украинцев за вылазки на природу на майские праздники.