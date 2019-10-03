Праздник 3 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

3 октября праздник Астафий Ветряк (Фото: коллаж РБК-Украина)

Астафий Ветряк отмечается 3 октября и в этот день в народе придерживались особых правил и обрядов, чтобы обезопасить себя и близких от беды

Какой сегодня праздник. 3 октября христиане чествуют память святого мученика Евстафия Плакиды, а также его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта. В народе праздник называют Астафий Ветряк и считают днем мельников, когда эти труженики ветряных мельниц начинали молоть зерно нового урожая. Наши предки в эту дату угадывали погоду на целый сезон, проводили специальные обряды для изгнания злых духов из домов, а также следовали правилам для привлечения удачи.

В библейских сказаниях говорится о великих испытаниях, которые выдержал римский полководец Плакида, после крещения принявший имя Евстафий. Он был военначальником во время правления императоров Тита и Траяна. Однажды во время охоты в лесу к всаднику обратился Спаситель - образ Христа возник между рогов оленя. После этого Плакида принял Веру, а вместе с ним и вся семья. Праведник стойко и смиренно выдержал сходные с ветхозаветным Иовом испытания, и в 118 году принял мученическую смерть, отказавшись поклониться языческим идолам. Вместе с ним были убиты и супруга Феопистия с детьми Агапием и Феопистом. Все они причислены церковью к лику святых.

3 октября чтят память святого великомученика Евстафия Плакиды из Рима (Фото из открытых источников)

Согласно народным традициям, в день чествования памяти великомученика по ветрам, которые обретают сегодня особую сверхсилу, можно узнать о видах на урожаи. Также на Астафий Ветряк мельников задабривали угощениями и подношениями, чтобы их работа на мельницах проходила легче и продуктивнее.

Обряды и запреты:

Важное правило в этот день связано с отводом от себя возможной порчи и излечением от болезней - для этого предки тчательно проветривали одежду с самого утра.

Также бытовал обычай на Астафий Ветряк окуривать дом можжевельником, травами зверобой или полынь - верили, что после этого нечистую силу сдует из всех помещений и углов, как ветром.

Народный праздник Астафий Ветряк 3 октября называли днем мельников (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Для хозяек существовал запрет возвращать или передавать другим в этот день любую посуду или кухонную утварь пустой - обязательно нужно было хоть что-нибуть положить в нее. Считалось, что в противном случае в дом придет голод и безденежье.

Нельзя также на праздник стряхивать капли воды с рук после мытья - но насухо их вытирать полотенцем. Это связано с поверьем, что упавшие капли способны плодить бесов.

Главные приметы и поверья на Астафий Ветряк:

Если в этот день дует северный ветер - жди стужу; если южный - скоро потеплеет; если западный - придут дожди; а восточный ветер обещал сухую и солнечную погоду;

3 октября южный ветер также сулил богатый урожай озимых в следующем году;

Если на Астафий Ветряк погода сырая и туманная, значит весь осенний сезон должен быть благоприятным.

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