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Праздники и выходные в 2020 году: появился календарь на следующий год

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 07:24
Праздники и выходные в 2020 году: появился календарь на следующий год
Календарь на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Также сообщается, какие рабочие дни рекомендуется сделать выходными в 2020 году

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году. Также в соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

Так, в 2020 году праздничными днями будут:

  • 1 января – Новый год
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христовое.
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 1 мая – День труда.
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).
  • 28 июня – День конституции Украины.
  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 14 октября – День защитника.
  • 1 выходной день на Пасху и 1 один выходной день на Троицу.

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Рекомендуется сделать выходными днями:

  • 9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье.
  • 20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье.
  • 11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу.
  • 8 июня, понедельник – так как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье.
  • 29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.

Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения. Также стоит учитывать, что накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на 1 час.

Кроме того, в 2020 году устанавливается сокращенная длительность рабочего времени согласно КЗоТ:

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) – 24 часа в неделю.

Для работников, которые заняты на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуются Медовый, Ореховый и Яблочные Спасы.

А также рассказывали о том, как украинцы будут праздновать День Независимости.

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