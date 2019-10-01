Все мечты воплотятся в жизнь: астролог назвал главных везунчиков октября

Гороскоп удачи на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака октябрь 2019 обещает огромное везение и удачу - читайте в астрологическом прогнозе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кто из представителей зодиакальных созвездий сможет почувствовать благосклонность планет. Известный астролог Павел Глоба предрекает этим трем знакам Зодиака оглушительный успех в разных сферах – любовь, деньги, карьера. Но все мечтания сбудутся лишь при одном условии.

Телец

Для представителей этого знака Зодиака в гороскопе 2019 октябрь указан как идеальный период для воплощения желаний и реализации задуманного. Чаяния рожденных под созвездием Телец при их врожденных упорстве и трудолюбии должны обязательно сбыться - главное не ослаблять хватку. В астрологическом прогнозе говорится о мощной подпитке энергетики Тельцов во втором месяце осени, что вместе с "протекторатом" небесных тел позволит без чрезмерных усилий добиваться максимальных результатов.

Гороскоп удачи на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Также эксперт отмечает о важности прислушиваться к советам близких, доверять им свои амбициозные планы - толковые рекомендации искренних людей позволят направить вашу энергию в нужное русло. В то же время успех может навлечь на Тельцов "косые взгляды" завистников и недоброжелателей, и тогда родные помогут быстрее выявить подвох в их навязчивых советах подключиться к всякого рода сомнительным бизнес-проектам.

Кроме того, фарт ожидает Тельцов и на амурном фронте - в октябре высоки шансы укрепить отношения с любимым человеком или даже перенести их на уровень повыше. Астролог указывает на распахнутое "окно возможностей" для изменений также и в сфере карьеры - могут появиться заманчивые предложения и дополнительные возможности поправить бюджет.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на октябрь 2019 предвещает месяц фортуны и вдохновения на масштабные проекты, возникнет чувство окрыленности. Астролог отмечает, что благоволение звезд способно не только дать представителям этого знака Зодиака возможность добиться позитивных результатов, но и в некоторых случаях подтолкнуть к поспешным решениям - это в первую очередь касается финансовой стороны. В данном случает стоит перепроверить собственные возможности и "запас прочности", ведь по прогнозам ближе к концу года для Стрельцов может наступить не очень удачный период. Поэтому эксперт рекомендует воспользоваться осенним везением и поднакопить средств на будущее, не распыляться, чтобы декабрьские угрозы прошли для вас незамечеными.

Также октябрь для Стрельцов является благоприятным для внутреннего и внешнего обновления. Речь идет об избавлении от возможных вредных привычек - с ними будет гораздо легче распрощаться, чем казалось раньше - и о перестановке или генеральной уборке в доме - наведение чистоты в жилище параллельно очистит и ваш дух.

Как и в предыдущем случае, везунчики не всегда притягивают искреннюю радость у всех окружающих, поэтому Стрельцам лучше воспринимать советы других людей с некоторым скептицизмом и больше доверять своему внутреннему голосу и интуиции - у вашего знака Зодиака она изначально очень "меткая".

Гороскоп удачи на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

Водолеям гороскоп на октябрь 2019 вера в себя и свои силы позволит получить максимальную выгоду от Фортуны, а оптимизм придаст возможность поднимать планку в планах и стремлениях - ведь второй месяц осени в прогнозе астролога указывается как идеальное время для завершения больших проектов, роста репутации, пополнения бюджета и полезных бизнес-знакомств. В сфере любви и отношений месяц также может стать очень удачным, если рожденные под созвездием Водолей не уйдут с головой в работу.

Очень важно не забывать о здоровье, правильном питании, устраивать брейки и прогулки на свежем воздухе с любимыми, находить время для помощи друзьями (отзывчивость вернется вам в увеличенном размере).

Астролог советует Водолеям найти правильный баланс в рабочих делах и отдыхе, амурной сфере, тогда протекторат звезд и ваша целеустремленность станут залогом очень удачного месяца по всем фронтам.

Ранее мы писали о том, что именитый астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Эксперт дал представителям каждого знака дельные советы.