Накроет грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине начинает стремительно ухудшаться

Погода в Украине, в четверг, 3 октября, ожидается неблагоприятная во многих областях Украины. Сильными ливнями и грозами накроет несколько регионов. Сухая и теплая погода сохранится только на востоке и юге страны.

На востоке Украины ожидается сухая и солнечная погода, в Полтаве и Днепре возможна небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, в Днепре до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов, местами до +24 градусов. Возможны порывы ветра до 12 м/с.

В южных областях будет преобладать сухая и солнечная погода. Ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22 +25 градусов, в Одессе будет прохладнее, +19 +21 градус. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем +23 +25 градусов.

На севере страны ожидается сухая погода, небольшая облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Ночная температура +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

Западные области накроет сильными ливнями, местами возможны грозы. Температура воздуха резко упадет. Ночью в регионе ожидается +10 +12 градусов, днем в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от +11 до +17 градусов, местами возможно до +19 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные грозы, возможно усиление ветра до 12 м/с. Ночью от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21 +24 градусов.

В Киеве 3 октября пройдет гроза, возможны кратковременные ливни, порывы ветра до 12 м/с. Ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 3 октября

По прогнозам синоптиков, прохладная и дождливая погода захватит всю территорию Украины уже в пятницу, 4 октября. А в воскресенье, 6 октября, температура воздуха начнет стремительно опускаться.