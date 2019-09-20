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Выходные дни в октябре: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 07:03
Выходные дни в октябре: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2019 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В октябре украинцы смогут отдыхать от работы на один день больше

В октябре 2019 года украинцы смогут получить дополнительный выходной день, который будет приурочен к празднику Дня защитника Украины (День козачества). Сколько выходных дней будет в следующем месяце - в материале Styler.

Всего в октябре 2019 у украинцев будет девять выходных дней и 22 рабочих дня. Из девяти выходных - один будет дополнительным. Это понедельник, 14 октября, который также совпадает с одним из самых больших религиозных праздников для православных христиан - Покровой Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в средине октября, украинцы будут отдыхать три дня подряд - 12,13 и 14 числа. Кроме того, выходными будут 5, 6, 19, 20, 26 и 27 октября.

Выходные дни в октябре: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в октябре 2019 в Украине (фото: pixabay.com)

Стоит отметить, что до 2015 года осень была единственным сезоном, в котором у украинцев не было дополнительных выходных. Праздник Дня защитника Украины был назначен на 14 октября, как альтернатива советскому 23 февраля, в 2014-м, а со следующего года этот день стал официальным выходным.

Ранее стал известен график с датами школьных каникул 2019-2010. Отметим, что согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.

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