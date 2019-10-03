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Свято 3 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    03.10.2019 - 06:05
Свято 3 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети
3 жовтня свято Астафій Вітряк (Фото: колаж РБК-Україна)

Астафій Вітряк відзначається 3 жовтня і в цей день в народі дотримувалися особливих правил та обрядів, щоб убезпечити себе і близьких від лиха

Яке сьогодні свято. 3 жовтня християни вшановують пам'ять святого мученика Євстафія Плакиди, а також його дружини Феопистії та синів Агапія і Феописта. В народі свято називають Астафій Вітряк і вважають днем мельників, коли ці трудівники вітряних млинів починали молоти зерно нового врожаю. Наші пращури у цей день передбачали погоду на цілий сезон, проводили спеціальні обряди для вигнання злих духів з хат, а також дотримувалися правил для залучення удачі.

У біблійних переказах йдеться про великі випробування, які витримав римський полководець Плакида, який після хрещення прийняв ім'я Євстафій. Він був воєначальником під час правління імператорів Тита і Траяна. Одного разу під час полювання в лісі до вершника звернувся Спаситель - образ Христа з'явився між рогів оленя. Після цього Плакида прийняв Віру, а разом із ним і вся родина. Праведник стійко та смиренно витримав подібні до старозавітнього Іова випробування, й у 118 році прийняв мученицьку смерть, відмовившись поклонитися язичницьким ідолам. Разом з ним були вбиті і дружина Феопистія з дітьми Агапієм та Феопистом. Всі вони зараховані церквою до лику святих.

Свято 3 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

3 жовтня вшановують пам'ять святого великомученика Євстафія Плакиди з Риму (Фото з відкритих джерел)

Згідно з народними традиціями, в день вшанування пам'яті великомученика по вітрах, які набувають сьогодні особливої надсили, можна дізнатися про види на врожаї. Також на Астафій Вітряк мельників задобрювали частуваннями та підношеннями, щоб їх робота на млинах проходила легше та продуктивніше.

Обряди і заборони:

Важливе правило у цей день пов'язано з відведенням від себе можливого пристріту та лікуванням від хвороб - для цього пращури добре провітрювали одяг від самого ранку.

Також побутував звичай на Астафій Вітряк обкурювати будинок ялівцем, травами звіробій або полин - вірили, що після цього нечисту силу здує з усіх приміщень та кутів, наче вітром.

Свято 3 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Народне свято Астафій Вітряк 3 жовтня називали днем мельників (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Для господинь існувала заборона повертати або передавати іншим у цей день будь-який посуд або кухонне начиння порожнім - обов'язково потрібно було хоч щось покласти туди. Вважалося, що в іншому випадку до хати прийде голод і безгрошів'я.

Не можна також на свято струшувати краплі води з рук після миття - проте насухо їх витирати рушником. Це пов'язано з повір'ям, що краплі, які впали, здатні плодити бісів.

Головні прикмети та повір'я на Астафій Вітряк:

  • Якщо в цей день дме північний вітер - чекай на холоднечу; якщо південний - скоро потеплішає; якщо західний - прийдуть дощі; а східний вітер обіцяв суху та сонячну погоду;
  • 3 жовтня південний вітер також обіцяв багатий урожай озимих в наступному році;
  • Якщо на Астафій Вітряк погода сира і туманна, значить весь осінній сезон має бути сприятливим.

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