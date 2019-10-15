Праздник 15 октября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 15 октября христиане почитают святых мучеников Киприана и Иустину Антиохийских и Феоктиста. В народе праздник имеет название Киприанов день, Куприян и Устинья. Дата считается полной опасностей - ведь по поверьям в этот день нечистая сила особенно активничает и пытается причинить максимальный вред слабым верой людям, вплоть до лишения жизни. Поэтому наши предки обращали особое внимание на правила и традиции в праздник, молили преподобных о заступничестве и защите от злых чар.

По церковным легендам, Киприан и Иустина жили в III веке в Антиохии (современная Сирия) и сначала были язычниками. Девушка под впечатлением от услышанной проповеди приняла христианство и даже уговорила своих родителей последовать примеру. Киприян считался главным жрецом и могущественным колдуном, который овладел искусством магии в крупнейших центрах язычества того времени и прославился силой управлять стихиями, вызывать мертвецов, насылать болезни и зазывать злых духов. Однажды юноша Аглаид, который безуспешно сватался к Иустине (Юстине), попросил мага приворожить христианку. Все заклятия Киприана, включая мор в городе, девушка смогла отвести при помощи молитвы Господу и строгого поста.

Мученики Киприан и Иустина. Сцены из жизни святых (Фото: pravicon.com)

Чародей, по преданиям, понял все бессилие черной магии перед Богом, раскаялся и тоже принял христианство, и даже через год стал епископом. Обоих за обращение многих язычников в Веру отправили в Никомедию, где римский император Диоклетиан приказал их казнить. Воин Феоктист, увидев муки праведников, также стал христианинов, и вместе с Киприаном и Иустиной в 304 году был убит.

Святые мученики Киприан и Иустина. Константинополь. 985 год. Миниатюра Минология Василия II. Ватиканская библиотека. Рим (Фото: digi.vatlib.it)

История о мучениках была очень популярна в Средние века в Европе и нашла отражение в разных произведениях искусства. Считают также, что она повлияла на создание легенды о Фаусте.

Киприан и Юстина. Иллюстрация к "Золотой легенде" Иакова Ворагинского. XIV век (Фото из открытых источников)

Запреты и традиции

15 октября в народе на Киприянов день верили, что бесы охотятся за душами людей, у которых или пошатнулась вера, или рассудок затуманен частым употреблением спиртного. Предки говорили, что злые духи могут довести человека до отчаяния и подтолкнуть к суициду.

Считалось, что черти могут ходить по улицам в виде незнакомцев или перевоплощаться в бродячих животных. Отсюда пошло важное правило - в этот день не пускать в свой дом чужих людей или зверей, так как они могут привести за собой болезни и сглазы.

Нужно сказать, что от порчи и заклятий мужчины просили заступничества у Киприана, а женщины - Иустины. Православные ходили в церковь и ставили свечи перед иконами, говорили специальные молитвы-тропари.

В день Киприана и Иустины верующие молились святым о защите от нечистой силы (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Еще одним строгим правилом на Куприяна и Устинью было не злоупотреблять спиртным и не ругаться (особенно - не наговаривать на других людей). Нарушителям запретов якобы грозило лишение рассудка в первом случае (белая горячка) и серьезные хвори и потеря благосостояния - в другом.

Родители в этот день по поверьям не должны оставлять малых детей без присмотра даже на короткое время - верили, что малышей могли сильно напугать бесы.

Также считалось, что для начала новых важных дел праздник - не лучшее время, и уместнее дождаться другой даты.

Главные приметы в Киприанов день: