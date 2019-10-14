Станет немного прохладнее: в каких областях опустится температура

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине не везде побалует жителей солнечной погодой

Погода в Украине во вторник, 15 октября, ожидается благоприятная и теплая, но синоптики предупреждают, что ночная температура воздуха начнет опускаться уже в ближайшие дни.

Погода на востоке Украины ожидается солнечная и теплая, без осадков. Местами возможна небольшая облачность и туманы. Ночная температура воздуха составит +7 +10 градусов. Днем столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов.

В южных областях ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +8 +11 градусов, днем будет тепло, +20 +22 градуса, в Одессе немного прохладнее - +17 +19 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

На севере страны солнечно, небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура от +7 до +9 градусов, днем потеплеет до +19 +21 градуса.

В западных областях будет облачно, однако дожди не прогнозируются. Ночью в регионе температура будет колебаться от +5 до +8 градусов, днем ожидается потепление до +21 +23 градусов, на Закарпатье до +24 градусов.

В центральной части страны без осадков, солнечно и тепло. Ночью от +7 до +9 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов.

В Киеве 15 октября будет сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 15 октября