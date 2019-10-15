Свято 15 жовтня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 15 жовтня християни вшановують святих мучеників Кипріана та Іустину Антиохійських і Феоктиста. В народі свято має назву Кіпріанів день, Купріян і Устинья. Дата вважається повною небезпек - адже за повір'ями, у цей день нечиста сила є особливо активною і намагається завдати максимальну шкоду слабким вірою людям, аж до позбавлення життя. Тому наші пращури звертали особливу увагу на правила і традиції у свято, молили преподобних про заступництво й захист від злих чар.

За церковними легендами, Кипріан та Іустина жили у III столітті в Антіохії (сучасна Сирія) і спочатку були язичниками. Дівчина під враженням від почутої проповіді прийняла християнство і навіть вмовила своїх батьків наслідувати приклад. Кипріан вважався головним жерцем і могутнім чаклуном, який опанував мистецтво магії в найбільших центрах язичництва того часу і прославився силою керувати стихіями, викликати мерців, насилати хвороби і зазивати злих духів. Одного разу юнак Аглаід, який безуспішно сватався до Іустини (Юстини), попросив мага приворожити християнку. Всі закляття Кипріана, включаючи мор в місті, дівчина змогла відвести за допомогою молитви Господу і суворого посту.

Мученики Кіпріан та Іустина. Сцени з життя святих (Фото: pravicon.com)

Чародій, за переказами, зрозумів все безсилля чорної магії перед Богом, розкаявся і теж прийняв християнство, і навіть через рік став єпископом. Обох за звернення багатьох язичників до Віри відправили до Нікомедії, де римський імператор Діоклетіан наказав їх стратити. Воїн Феоктист, побачивши муки праведників, також став христианинов, і разом з Кіпріаном та Іустиною у 304 році був убитий.

Святі мученики Кіпріан та Іустина. Константинополь. 985 рік. Мініатюра Минологія Василя II. Ватиканська бібліотека. Рим (Фото: digi.vatlib.it)

Історія про мучеників була дуже популярна у Середньовіччя в Європі і знайшла відображення в різних творах мистецтва. Вважають також, що вона вплинула на створення легенди про Фауста.

Кипріан і Юстина. Ілюстрація до "Золотої легенди" Якова Ворагинського. XIV століття (Фото з відкритих джерел)

Заборони і традиції

15 жовтня в народі на Кіпріанів день вірили, що біси полюють за душами людей, у яких або похитнулася віра, або розум затуманений частим вживанням спиртного. Пращури говорили, що злі духи можуть довести людину до відчаю і підштовхнути до суїциду.

Вважалося, що чорти можуть ходити по вулицях у вигляді незнайомців або перевтілюватися на бродячих тварин. Звідси пішло важливе правило - в цей день не пускати в свій дім чужих людей або звірів, бо вони можуть привести за собою хвороби і пристріт.

Треба сказати, що від лихого ока і заклять чоловіки просили заступництва у Кипріана, а жінки - Іустини. Православні ходили до церкви і ставили свічки перед іконами, промовляли спеціальні молитви-тропарі.

У день Кипріана та Іустини віруючі молилися святим про захист від нечистої сили (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Ще одним суворим правилом на Купріяна та Устинью було не зловживати спиртним і не лаятися (особливо - не наговорювати на інших людей). Порушникам заборони нібито загрожувало божевілля в першому випадку (біла гарячка) і серйозні хвороби та втрата добробуту - в іншому.

Батьки в цей день за повір'ями не повинні залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час - вірили, що малюків могли сильно налякати біси.

Також вважалося, що для початку нових і важливих справ свято - не найкращий час, і доречніше дочекатися іншої дати.

Головні прикмети у Кіпріанів день: