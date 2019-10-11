Белая крыса будет благосклонна: кому повезет с финансами в 2020 году

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в 2020 году

Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым фортуна в следующем, 2020 году, году Белой крысы, повернется с самой лучшей своей стороны. Некоторым для достижения финансового успеха придется приложить много усилий и пройти испытания, а некоторым – деньги будут сами плыть в руки.

Овен

Представителям этого знака будет везти в 2020 году в финансовых вопросах, однако астрологи дали несколько рекомендаций: не давать в долг, не участвовать в рискованных операциях и не рассказывать никому о своих доходах, даже самым близким. К концу года Белая крыса поможет накопить на осуществление всех планов.

Близнецы

Астрологи говорят, что представителям этого знака придется хорошо потрудится на протяжении всего года и не соглашаться на авантюрные сделки – только так они смогут добиться серьезного финансового успеха. Также не стоит дарить и покупать ненужные вещи и дорогие подарки.

Финансовый гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Львы

2020 год станет для них годом существенных перемен и успех ждет тех, кто не боится трудностей и смотрит вперед. Представителям этого знака не стоит сорить деньгами, а заработанные средства лучше вложить в саморазвитие.

Стрелец

Представители этого знака настоящие везунчики 2020 года – деньги к ним будут течь рекой, даже если они не будут сильно напрягаться. Астрологи рекомендуют грамотно вкладывать заработанные средства и покупать недвижимость – это поможет удвоить капитал.

Рыбы

Перспектива финансовых прогнозов у представителей этого знака – очень благоприятная. Уже ранней весной инвестиции начнут приносить ощутимые плоды и станет понятно, что усилия были не напрасны. Астрологи предупреждают – кредиты брать не стоит, лучше предложить совместный вклад в бизнес или проект лучшему другу.