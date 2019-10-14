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Астролог рассказал, какие знаки Зодиака в конце осени ждут серьезные потрясения

STYLERЖизнь    14.10.2019 - 07:21
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака в конце осени ждут серьезные потрясения
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака конец осени 2019 станет по-настоящему опасным периодом - в гороскопе Павла Глобы

Гороскоп 2019 поведает о знаках Зодиака, которым судьба приготовит настоящие удары и испытания уже в конце этой осени. Астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакальных созвездий и призвал их собрать в кучу всю волю, чтобы с достоинством пережить этот сложный этап жизни.

Овен

Головной болью Овнов в конце осени 2019 станут личные неурядицы, которые могут серьезно повлиять на их дальнейшую жизнь. Астролог считает, что в жизни Овнов могут произойти неприятные сюрпризы или даже потрясения. Павел Глоба рекомендует представителям знака быть поближе к членам своей семьи. Только поддержка близких поможет Овнам выбраться из черной полосы без проблем.

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака в конце осени ждут серьезные потрясения

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

В конце осени Девы могут впутаться в самый эпицентр крупных неприятностей. Астролог настоятельно рекомендует не бросаться в омут с головой, пытаясь самостоятельно решить все проблемы. Самым лучшим выходом из ситуации будет собрать вещи и уехать подальше от трудностей куда-нибудь на недельку, чтобы успокоиться. Тогда неприятности могут решиться сами по себе.

Скорпион

А вот для Скорпионов в конце осени 2019 начнется черная полоса в семейной жизни - все будет валиться из рук. Представители знака дойдут до точки кипения - им будет казаться, что отношения обречены. Астролог рекомендует найти спасение из этого замкнутого круга в дипломатичности и гибкости. Скорпионам следует перестать доказывать исключительно свою правду и попробовать прислушаться к тому, что говорят другие.

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