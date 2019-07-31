Праздничный Олег Винник: топ песен для волчиц, невест и Натали

Олег Винник 31 июля отмечает свой 46-й день рождения. По этому случаю миллионы украинцев желают главному секс-символe украинского шоу-бизнеса ярких, долгих творческих лет, неиссякаемой энергии, благополучия, счастливых мгновений и новых суперхитов, которых у него и так уже много!

Styler присоединяется ко всем наилучшим пожеланиям и предлагает нам всем вместе насладиться самыми яркими песнями Олега Анатольевича.

Вовчиця

"Вовчиця" - одно из самых знаковых произведений не только в творческом багаже Винника, но и во всей украинской культуре. Тяжело найти человека, который бы не слышал этот шедевр.

Олег Винник - Вовчиця

Нино

Еще один культовый хит Олега. Признайтесь, вам ведь интересно: с кем же Нино пьет вино? Мы знаем, что вам это не все равно!

Олег Винник - Нино

Счастье

Самая счастливая песня в репертуаре маэстро. Мы хотели бы применить слова из этой композиции к вам, наши любимые читатели:

Большего нам и не надо,

Только бы вы были рядом!

Сердце любовь наполняет,

Счастья много не бывает.

Стройте дома с беседками, пусть вас будет не видно за детками, блистайте алмазами, празднуйте столетия, наполняйте свои сердца любовью и знайте свое счастье в лицо!

Олег Винник - Счастье

Невеста

После прослушивания этой песни аж жениться захотелось! И чтобы ангел подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную. Серьезно, "Здравствуй, невеста" давно уже стала гимном любой украинской свадьбы.

Олег Винник - Невеста

Найкращий день

Еще одна песня от Винника, которая стала неотъемлемой составляющей украинских свадеб. Уверены, что все гости и молодожены будут еще долго танцевать под эту зажигательную мелодию!

Олег Винник и Потап - Найкращий день

Як жити без тебе

Автор этого текста о лучших треках Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Но не смог бы жить без этой песни!

Олег Винник - Як жити без тебе

Наталя-Наталі

Дождалась, Наталочка! Теперь у тебя появилась лучшая песня от самого лучшего исполнителя. И теперь тебе будет что слушать на курортах Бали. И пусть тебя греет мысль, что "дівчат багато є на Землі", но твой кумир любит только тебя, Натали!

Олег Винник - Наталя-Наталі

Напомним, что совсем недавно Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах.