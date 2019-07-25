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Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 17:49
Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото
Олег Винник показал мокрое фото без бороды (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник взбудоражил своих поклонниц новой фотографией

Олег Винник сменил имидж и показал новое фото, на котором он предстал перед поклонницами не с привычной щетиной, а с чисто выбритым лицом. Новое фото популярный украинский певец опубликовал на своей странице в Instagram.

На новой фотографии артист позирует в бассейне. При этом он спрашивает у поклонников, как ему лучше, с бородой или без.

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник показал мокрое фото без бороды (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Мнения фанатов певца разделились.

  • Без, успеете в старости бороду поносить;
  • Без;
  • С;
  • Не сочтите за грубость, как говорят подлецу все к лицу. Вам очень хорошо и с легкой небритостью и гладко выбритым;
  • Без, борода не идет;
  • Ты красавец!
  • Без, так лучше;
  • И так, и так;
  • Красоту ничем не испортишь;
  • Вы, что рахиты? Ему с бородой лучше;
  • Без бороды моложе выглядите.

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Олег Винник признался, что о летнем отдыхе он только мечтает, поскольку у него очень плотный гастрольный график. Но артист активно визуализирует свою мечту. Он рассказал о том, что мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и духовно.

Ранее перед стартом 10 сезона шоу Х-Фактор Олег Винник сделал откровенное признание и рассказал, что изменило его как человека.

Мы также писали о том, что Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах. Украинский артист назвал черты характера, которые его привлекают.

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