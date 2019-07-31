Святковий Олег Винник: топ пісень для вовчиць, наречених і Наталі

Олег Винник 31 липня відзначає свій 46-й день народження. З цієї нагоди мільйони українців бажають головному секс-символу українського шоу-бізнесу яскравих, довгих творчих літ, невичерпної енергії, благополуччя, щасливих миттєвостей та нових суперхітів, яких у нього і так уже багацько!

Styler приєднується до всіх найкращих побажань і пропонує нам усім разом насолодитися найяскравішими піснями Олега Анатолійовича.

Вовчиця

"Вовчиця" - один з найбільш знакових творів не тільки в творчому доробку Винника, але й у всій українській культурі. Важко знайти людину, яка би не чула цього шедевру.

Олег Винник - Вовчиця

Нино

Ще один культовий хіт Олега. Зізнайтеся, адже вам цікаво: з ким же Ніно п'є вино? Ми знаємо, що вам це не все одно!

Олег Винник - Нино

Счастье

Найщасливіша пісня в репертуарі маестро. Ми хотіли б застосувати слова з цієї композиції до вас, наші людимі читачі:

Большего нам и не надо,

Только бы вы были рядом!

Сердце любовь наполняет,

Счастья много не бывает.

Будуйте "дома с беседками", нехай вас "будет не видно за детками", "блистайте алмазами", святкуйте століття, наповнюйте свої серця любов'ю і знайте своє щастя в обличчя!

Олег Винник - Счастье

Невеста

Після прослуховування цієї пісні аж захотілося одружитися! І щоб ангел "подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную". Серйозно, "Здравствуй, невеста" давно вже стала гімном будь-якого українського весілля.

Олег Винник - Невеста

Найкращий день

Ще одна пісня від Винника, яка стала невід'ємною складовою українських весіль. Впевнені, що всі гості і наречені будуть ще довго гоцати під цю запальну мелодію!

Олег Винник і Потап - Найкращий день

Як жити без тебе

Автор цього тексту про кращі треки Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Але не зміг би жити без цієї пісні!

Олег Винник - Як жити без тебе

Наталя-Наталі

Дочекалася, Наталочко! Тепер у тебе з'явилася найкраща пісня від найкращого виконавця. І тепер тобі буде що слухати на курортах Балі. І хай тебе гріє думка, що дівчат багато є на Землі, але твій кумир кохає тільки тебе, Наталі!

Олег Винник - Наталя-Наталі

Нагадаємо, що зовсім недавно Олег Винник зробив відверте зізнання про жінок.