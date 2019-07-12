ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Олег Винник рассказал, что изменило его как человека

STYLERТелешоу    12.07.2019 - 11:47
Олег Винник рассказал, что изменило его как человека
Олег Винник на Х-Факторе (фото: пресс-служба СТБ)

Перед стартом 10 сезона шоу Х-Фактор Олег Винник сделал откровенное признание

Олег Винник, который недавно сделал откровенное признание о женщинах, признался, что шоу Х-Фактор очень повлияло на него как артиста и как человека. Такое заявление артист сделал после того, как стало известно, что кумир тысяч украинок станет приглашенным членом жюри на проекте.

"Я очень соскучился по духу этого шоу и его непредсказуемости. Ведь Х-Фактор - это такой проект, где ничего нельзя предсказать и может произойти все, что угодно. Поэтому я очень счастлив снова сюда вернуться", - рассказал артист.

Олег Винник рассказал, что изменило его как человека

Олег Винник на Х-Факторе (фото: пресс-служба СТБ)

У Винника, как и у остальных приглашенных членов жюри, было "право вето". Во время кастинга он мог подарить путевку в тренировочный лагерь одному из участников, невзирая на вердикты своих коллег. Воспользовался он этой уникальной возможностью или нет, мы узнаем только осенью, однако Винник не скрывает, что успел проникнуться несколькими участниками отборов, за одну из конкурсанток боролся изо всех сил. 

Олег Винник рассказал, что изменило его как человека

Олег Винник на Х-Факторе (фото: пресс-служба СТБ)

По словам артиста, разглядеть в участнике тот самый Х-Фактор довольно непросто, именно поэтому среди судей Х всегда находятся профессионалы. Он также добавил, что за годы судейства в шоу Х-Фактор и сам многому научился. 

"Я всегда говорю, что мое пребывание на Х-Факторе - не только для того, чтобы кого-то чему-то научить, но и самому поучиться. Поэтому, конечно, Х-Фактор очень повлиял и на меня самого как артиста и как человека", - рассказал Винник. 

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Винник раскрыл секрет идеальной физической формы.

Меня просто разорвало: Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах Волчицы, спасайте: Винник сбежал от журналистов после выступления с Поплавским (видео)
Новости Украины Олег Винник
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь