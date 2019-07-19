Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник рассказал о планах относительно отдыха

Популярный певец и любимец женщин Олег Винник признался, что о летнем отдыхе ему приходится лишь мечтать, ведь у него насыщенный гастрольный график.

При этом певец свою мечту активно визуализирует.

"К сожалению, я пока не могу позволить себе отдых. Дело в том, что крайне трудно выделить даже пять или семь дней - настолько у меня расписан график. Если после концерта могу поспать пару часов, то уже хорошо", - рассказал Винник в интервью журналистам канала "Украина".

Винник мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и обогатиться духовно.

"Давно хочу посетить одну страну, в которой еще ни разу не был. Это очень особое место, в первую очередь, с духовной точки зрения, потому ожидаю поездки очень трепетно. Хочу побывать там в монастырях, в некоторые из которых, кстати, трудно попасть. Если получится, потом поделюсь впечатлениями", - отметил Винник.

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