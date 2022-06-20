Эти правила помогут вам запомнить свой сон после пробуждения

Сновидения обычно отображают то, о чем мы думаем в течение дня, наши страхи и проблемы. И часто в снах кроются ответы на самые важные и сложные вопросы. Однако мы сны забываем или не умеем их анализировать.
Какие правила помогут вам запомнить свой сон после пробуждения, рассказали в Psychology Today.
Сны, по мнению психологов, могут быть инструмент повышения самосознания. Если бы мы умели их запоминать и правильно расшифровывать, то даже самые абсурдные и сумасшедшие сновидения помогли бы нам найти личное счастье, избежать многих ошибок и даже разбогатеть.
1. Заведите дневник своих сновидений, где вы сможете детально описывать любые детали того, что увидели. Запись или рисунок на бумаге помогают лучше запоминать. Держите этот дневник рядом с кроватью, чтобы иметь возможность записать нужные детали сразу после пробуждения.
2. Самое лучшее время, чтобы вспомнить все детали сна - сразу после вашего пробуждения. Постарайтесь перед тем, как окончательно открыть глаза, прокрутить в голове все подробности. Важно помнить не только картинки, но собственные эмоции. Постарайтесь вспомнить свои чувства сразу после пробуждения.
Важный нюанс - мы склонны вспоминать детали сна в обратном порядке - сначала последняя сцена, потом предыдущая.
3. Периодически отмечайте самые важные сны - те, которые запомнились как позитивными или негативными эмоциями. Они могут дать важные ключи к подсознанию. Также отмечайте те сны, где повторяются одни те же люди, места или темы. Или как меняются детали в похожих снах.
Кстати, ранее мы писали о том, какие сны видят люди незадолго до смерти.
А также рассказывали о том, какие сновидения могут предупреждать о проблемах со здоровьем.