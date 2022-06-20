RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці правила допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження

Фото: як почати запам'ятовувати свої сни (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Сновидіння зазвичай відображають те, про що ми думаємо протягом дня, наші страхи та проблеми. І часто в снах криються відповіді на найважливіші та складні питання. Однак ми сни забуваємо або не вміємо їх аналізувати.

Які правила допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження, розповіли в Psychology Today.

Сни, на думку психологів, можуть бути інструмент підвищення самосвідомості. Якби ми вміли їх запам'ятовувати та правильно розшифровувати, то навіть самі абсурдні й божевільні сновидіння допомогли б нам знайти особисте щастя, уникнути багатьох помилок і навіть розбагатіти.

Як навчитися запам'ятовувати сни

1. Заведіть щоденник своїх сновидінь, де ви зможете детально описувати будь-які деталі того, що побачили. Запис або малюнок на папері допомагають краще запам'ятовувати. Тримайте цей щоденник поруч з ліжком, щоб мати можливість записати потрібні деталі відразу після пробудження.

2. Найкращий час, щоб згадати всі деталі сну - відразу після вашого пробудження. Постарайтеся перед тим, як остаточно відкрити очі, прокрутити в голові всі подробиці. Важливо пам'ятати не тільки картинки, але власні емоції. Постарайтеся згадати свої почуття відразу після пробудження.

Важливий нюанс - ми схильні згадувати деталі сну у зворотному порядку - спочатку остання сцена, потім попередня.

3. Періодично відзначайте найважливіші сни - ті, які запам'яталися як позитивними або негативними емоціями. Вони можуть дати важливі ключі до підсвідомості. Також відзначайте ті сни, де повторюються одні ті ж люди, місця або теми. Або як змінюються деталі в схожих снах.

До речі, раніше ми писали про те, які сни бачать люди незадовго до смерті.

А також розповідали про те, які сновидіння можуть попереджати про проблеми зі здоров'ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
сон