Какие сны могут предупреждать о неприятностях: пророчат проблемы со здоровьем
Сны человека часто предупреждают об опасностях. Сновидения начали толковать много столетий назад, и некоторые значения остаются актуальными по сегодняшний день.
Какие сны могут предупреждать о неприятностях и болезнях – читайте в материале ниже.
Проблемы с сердцем
Страшные сны, кошмары, которые заставляют просыпаться в испуге и холодном поту – снятся к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Чаще всего сердечникам снятся погони, преследования, падения с большой высоты.
Проблемы с давлением
Тревожные и отрывчатые сны снятся обычно гипертоникам. Это могут быть сны о природных катастрофах, обрушениях домов, где люди или их родные оказываются под завалами.
Также могут сниться военные действия, теракты. Сновидения могут сопровождаться свистом, от которого во сне закладывает уши.
Проблемы с легкими
Если человеку снится, что его душат или он оказался в помещении без воздуха, засыпанный землей – это предупреждает о проблеме с легкими или астме.
Иногда астматикам снятся сны о том, что кто-то тяжелый сел им на грудь. Также может присниться лавина.
Проблемы с желудком
При заболеваниях печени могут сниться драки или ножевые ранения. При этом во сне человек может увидеть большую потерю крови и даже чувствовать горечь во рту.
Сны о тухлой рыбе, мясе, отравленных овощах или потере зубов из-за еды снятся к проблемам с желудком.
Порой при резком пробуждении человек может довольно долго чувствовать ухудшение самочувствия и тошноту.
Проблемы с психикой, депрессия
Сны о темных лесах или помещениях без окон и выхода – снятся к сильной депрессии.
Если человек во сне ходит по бесконечным туннелям, галереям комнат или лабиринтам – говорит о сложных ситуациях, которые приведут к сильному стрессу.
Собственные похороны, прогулки в полной темноте, самые жуткие кошмары из детства – все это предупреждает о сильных переживаниях и депрессию.
После пробуждения люди обычно долгое время могут страдать от ощущения тревожности и тоски.
Проблемы с нервной системой, неврозы
Об истощении нервной системы говорят сны с непреодолимыми препятствиями. Перед носом может резко закрываться дверь в нужное место, уезжает последний поезд, последний вагон.
Также могут быть сны с ямой, из которой не получается выбраться даже с помощью других людей.
Напомним, ранее мы писали о том, почему нельзя мыть пол старой футболкой или полотенцем.
А также рассказывали о том, о каких событиях предупреждает рассыпанный сахар в доме.