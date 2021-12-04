Какие сны могут предупреждать о неприятностях: пророчат проблемы со здоровьем

Сны человека часто предупреждают об опасностях. Сновидения начали толковать много столетий назад, и некоторые значения остаются актуальными по сегодняшний день.

Какие сны могут предупреждать о неприятностях и болезнях – читайте в материале ниже.

Проблемы с сердцем

Страшные сны, кошмары, которые заставляют просыпаться в испуге и холодном поту – снятся к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Чаще всего сердечникам снятся погони, преследования, падения с большой высоты.

Проблемы с давлением

Тревожные и отрывчатые сны снятся обычно гипертоникам. Это могут быть сны о природных катастрофах, обрушениях домов, где люди или их родные оказываются под завалами.

Также могут сниться военные действия, теракты. Сновидения могут сопровождаться свистом, от которого во сне закладывает уши.

Проблемы с легкими

Если человеку снится, что его душат или он оказался в помещении без воздуха, засыпанный землей – это предупреждает о проблеме с легкими или астме.

Иногда астматикам снятся сны о том, что кто-то тяжелый сел им на грудь. Также может присниться лавина.

Проблемы с желудком

При заболеваниях печени могут сниться драки или ножевые ранения. При этом во сне человек может увидеть большую потерю крови и даже чувствовать горечь во рту.

Сны о тухлой рыбе, мясе, отравленных овощах или потере зубов из-за еды снятся к проблемам с желудком.

Порой при резком пробуждении человек может довольно долго чувствовать ухудшение самочувствия и тошноту.

Проблемы с психикой, депрессия

Сны о темных лесах или помещениях без окон и выхода – снятся к сильной депрессии.

Если человек во сне ходит по бесконечным туннелям, галереям комнат или лабиринтам – говорит о сложных ситуациях, которые приведут к сильному стрессу.

Собственные похороны, прогулки в полной темноте, самые жуткие кошмары из детства – все это предупреждает о сильных переживаниях и депрессию.

После пробуждения люди обычно долгое время могут страдать от ощущения тревожности и тоски.

Проблемы с нервной системой, неврозы

Об истощении нервной системы говорят сны с непреодолимыми препятствиями. Перед носом может резко закрываться дверь в нужное место, уезжает последний поезд, последний вагон.

Также могут быть сны с ямой, из которой не получается выбраться даже с помощью других людей.