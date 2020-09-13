Сны могут стать предвестниками смерти: что видят люди в последние дни жизни

Сны могут стать предвестниками смерти (Фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, какие сны видят люди незадолго до смерти

Специалисты американского Центру хосписной и паллиативной помощи в Буффало сделали невероятное открытие. Они в течение 10 лет наблюдали за пациентами и обнаружили, что незадолго до смерти у людей появляются специфические сны.

Как отметили медики, люди после перенесенной клинической смерти часто рассказывают невероятные истории. Они по факту проходят оборотный этап смерти, который является переходным периодом между жизнью и биологической смертью. Некоторые видят туннель со светом в конце него, у некоторых перед глазами действительно проносятся моменты из жизни, а некоторые даже успевают встретиться с умершими родственниками. Об этом пишет издание Dialogs.

Врач Кристофер Керр из Центра хосписной и паллиативной помощи занимался изучением сновидений около 10 лет. Он выяснил неожиданную вещь – за несколько недель до смерти люди начинают видеть странные сны. И что самое поразительное – эти сны повторяются с завидной регулярностью.

За время исследования было обработано более 13 тысяч историй болезни и почти 88% пациентов накануне смерти видели яркие и запоминающиеся сны. В 72% случаях люди во сне общались со своими умершими родственниками и друзьями и при этом их охватывали теплые чувства. 59% пациентов в своих последних снах паковали чемоданы или покупали билеты – то есть, собирались по факту в последний путь. Некоторые даже ехали в поезде или летели в самолете, а также обнаруживали в попутчиках своих давно умерших родных, с которыми радостно общались.

29% пациентов рассказали, что видели во сне своих близких и друзей, но исключительно живых. 28% - видели в своих предсмертных снах разные воспоминания из прошлого, из своей жизни – разные события, которые оставили только приятные воспоминания.

Исключением стали умирающие дети – им снились покойные домашние животные, которых они узнавали. Также им снились взрослые, но маленькие пациенты не могли вспомнить, кто эти люди.

Как отметил Кристофер Керр, загадочные сновидения обычно начинаются за 10-12 недель до смерти. За три недели обычно их частота начинала увеличиваться, а сами картинки становились насыщеннее и ярче. Научного объяснения этого явления у специалистов нет. Вполне возможно, что накануне смерти в мозге человека начинают происходить какие-то изменения, которые приводят к появлению таких снов. Однако, как признавалось большинство пациентов – такие картинки очень сильно успокаивают людей и сильно снижают страх быстрой смерти.

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