Эти правила помогут вам запомнить свой сон после пробуждения

Сновидения обычно отображают то, о чем мы думаем в течение дня, наши страхи и проблемы. И часто в снах кроются ответы на самые важные и сложные вопросы. Однако мы сны забываем или не умеем их анализировать.

Сны, по мнению психологов, могут быть инструмент повышения самосознания. Если бы мы умели их запоминать и правильно расшифровывать, то даже самые абсурдные и сумасшедшие сновидения помогли бы нам найти личное счастье, избежать многих ошибок и даже разбогатеть.

Как научиться запоминать сны

1. Заведите дневник своих сновидений, где вы сможете детально описывать любые детали того, что увидели. Запись или рисунок на бумаге помогают лучше запоминать. Держите этот дневник рядом с кроватью, чтобы иметь возможность записать нужные детали сразу после пробуждения.

2. Самое лучшее время, чтобы вспомнить все детали сна - сразу после вашего пробуждения. Постарайтесь перед тем, как окончательно открыть глаза, прокрутить в голове все подробности. Важно помнить не только картинки, но собственные эмоции. Постарайтесь вспомнить свои чувства сразу после пробуждения.

Важный нюанс - мы склонны вспоминать детали сна в обратном порядке - сначала последняя сцена, потом предыдущая.

3. Периодически отмечайте самые важные сны - те, которые запомнились как позитивными или негативными эмоциями. Они могут дать важные ключи к подсознанию. Также отмечайте те сны, где повторяются одни те же люди, места или темы. Или как меняются детали в похожих снах.