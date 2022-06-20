Ці правила допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження

Сновидіння зазвичай відображають те, про що ми думаємо протягом дня, наші страхи та проблеми. І часто в снах криються відповіді на найважливіші та складні питання. Однак ми сни забуваємо або не вміємо їх аналізувати.

Які правила допоможуть вам запам'ятати свій сон після пробудження, розповіли в Psychology Today.

Сни, на думку психологів, можуть бути інструмент підвищення самосвідомості. Якби ми вміли їх запам'ятовувати та правильно розшифровувати, то навіть самі абсурдні й божевільні сновидіння допомогли б нам знайти особисте щастя, уникнути багатьох помилок і навіть розбагатіти.

Як навчитися запам'ятовувати сни

1. Заведіть щоденник своїх сновидінь, де ви зможете детально описувати будь-які деталі того, що побачили. Запис або малюнок на папері допомагають краще запам'ятовувати. Тримайте цей щоденник поруч з ліжком, щоб мати можливість записати потрібні деталі відразу після пробудження.

2. Найкращий час, щоб згадати всі деталі сну - відразу після вашого пробудження. Постарайтеся перед тим, як остаточно відкрити очі, прокрутити в голові всі подробиці. Важливо пам'ятати не тільки картинки, але власні емоції. Постарайтеся згадати свої почуття відразу після пробудження.

Важливий нюанс - ми схильні згадувати деталі сну у зворотному порядку - спочатку остання сцена, потім попередня.

3. Періодично відзначайте найважливіші сни - ті, які запам'яталися як позитивними або негативними емоціями. Вони можуть дати важливі ключі до підсвідомості. Також відзначайте ті сни, де повторюються одні ті ж люди, місця або теми. Або як змінюються деталі в схожих снах.