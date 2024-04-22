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Позитив зізнався, чи соромно йому за "шароварну" пісню з Трінчер

Понеділок 22 квітня 2024 12:56
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Позитив зізнався, чи соромно йому за "шароварну" пісню з Трінчер Що Позитив думає про пісню з Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Позитив розповів, що він думає про трек "Який ти козак", який він записав разом з Анною Трінчер. Цю пісню називали "шароварщиною", "байрактарщиною" та просто хейтили у мережі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про трек Позитив поділився на шоу "Муз_тренд", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Дім".

Чи соромно співаку за "шароварщину"

Ведучій шоу, блогер Слава Дьомін, зазначив, що не міг не спитати про трек "Який ти козак", адже він був дуже "вірусним", але отримав чимало хейту. У відповідь на це Позитив сказав, що він ні про що не шкодує.

"Я точно її не соромлюсь, тому що пісня зробила свою місію по зборах, які допомогли для ЗСУ. Ця пісня розриває на концертах, я її співаю з дітьми, я співаю цю пісню і з іншими артистками", - пояснив співак.

Позитив зізнався, чи соромно йому за &quot;шароварну&quot; пісню з ТрінчерПозитив відреагував на хейт за пісню "Який ти козак" (скріншот)

Також Позитив зазначив, що вважає цю пісню українським аналогом "вірусного" треку Baby shark, в яку теж ніхто не вкладав особливий сенс. Тому, підкреслив артист, йому не соромно, адже "ця пісня була саме для дітей".

Окрім цього, Позитив висловився про скандальну пісню Руслана Ханумака "Дика дичка", адже він знявся у кліпі до неї. За словами співака, він мав свою думку щодо цього треку, були навіть сперечання, але його "не почули".

Нагадаємо, раніше відома українська телеведуча повідомила, що у неї рак.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої.

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