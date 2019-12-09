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Пожар в Одессе: всплыли неожиданные детали о трагедии

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 19:12
Пожар в Одессе: всплыли неожиданные детали о трагедии
Пожар в Одессе (Коллаж РБК-Украина)

Смертоносного пожара в Одессе можно было бы избежать

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса унес жизни 12 человек. Трагически погибли несколько студентов, преподаватели, а также скончался один пожарный, который ценой своей собственной жизни пытался спасти пострадавших. Он стоял на приставной лестнице, когда из окна пятого этажа выпрыгнула студентка прямо на него. У него был диагностирован сложный перелом хребта, обширный ушиб мозга. Через три дня он скончался в больнице.

Через несколько дней после пожара начали всплывать разные детали о трагедии. Как сообщил глава Государственной службы чрезвычайных ситуация, выяснилось, что в одесском колледже пожарной сигнализации не было совсем. Студенты сразу после пожара рассказывали, что никто не услышал сигнала тревоги и драгоценное время, которое бы могло спасти жизни, было потеряно. О том, что в здании начался сильный пожар, студенты и работники колледжа узнали, когда путь на первый этаж был в огне и дыму.

Как так произошло – будет выяснять следствие. На данный момент уже проведены допросы и назначено более двух десятков судебных экспертиз.

По результатам – уволено несколько человек и двум людям готовится сообщение о подозрении.

Второй нюанс, который стал известен уже во время трагедии, это то, что в распоряжении службы ГСЧС Украины всего пять батутов, с помощью которых можно эвакуировать людей из горящих зданий.

Спасателям в Одессе очень сложно было спасать людей из горящего колледжа, так как заехать специальной техникой во двор было невозможно, подъехать к зданию с другой стороны мешали припаркованные машины, а специального оборудования не хватало.

На помощь пожарным пришел сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир. Его автовышка смогла протиснуться во двор горящего колледжа, и он помог выбраться нескольким пострадавшим без всяких спецсредств и подготовки.

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