Неизвестные герои пожара в Одессе: они спасали жизни детей (фото)

Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в колледже в Одессе стал национальной трагедией

Пожар в Одессе уже унес жизни двенадцати человек. В ночь на 9 декабря под завалами старого дома Асвадурова на углу Троицкой и Пушкинской обнаружили еще два обгоревших тела. Эта трагедия, ставшая национальным трауром, запомнится настоящими героями, некоторые из них отдали жизнь, спасая других. О настоящих людях - в материале Styler.

Возгорание произошло утром 4 декабря на третьем этаже в помещении колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, когда в учебном заведении шли занятия. 16-тилетние дети оказались в ловушке из огня и дыма, они прыгали из окон пятого этажа.

Возвращалась в огонь и выводила детей

43-летняя мама двоих детей Анна Бортюк преподавала в колледже информатику. Женщина, как супруга бывшего пожарного, знала, как действовать в таких ситуациях. Анна спасла много жизней, потеряв свою.

Преподаватель возвращалась в горящее здание несколько раз и выводила студентов. Очередной заход закончился трагедией - она задохнулась от продуктов горения.

Анне Бортюк будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Пожар в Одессе, погибшая преподаватель Анна Бортюк (фото: facebook.com)

Спасатель, упавший с лестницы

Сергею Шатохину, как и Анне Бортюк, было 43 года. Пожарный стоял на приставной лестнице, когда на него упала студентка. Девушка прыгнула из окна пятого этажа.

Спасатель получил обширный ушиб мозга, сложный перелом хребта и был введен в медикаментозную кому. На третий день после пожара Сергей умер, так и не придя в сознание.

"Пожарные не умирают, а идут на небо по повышенному рангу вызова", - так говорят о погибших товарищах ГСЧС-ники.

Пожар в Одессе, погибший спасатель Сергей Шатохин (фото: facebook.com)

У Сергея остались жена и двое детей. Ему также присвоят звание Героя Украины посмертно.

Ранее сообщалось, что на пожарного упала погибшая в день трагедии 16-летняя Ксения Бабенко. Но недавно в сети появилась запись, якобы сделанная девушкой, которая упала на пожарного. Она плохо помнит произошедшее, но узнала себя на видео, которое можно увидеть здесь.

Рассказ девочки которая, вероятно, упала на пожарного. Точно не помнит, потому что в момент падения отключилась. По версии большинства СМИ, на пожарного упала погибшая Ксения Бабенко. Опубліковано Подслушано Одесса Неділя, 8 грудня 2019 р.

Пожар в Одессе, студентка рассказала о трагедии (фото: facebook.com/odessahello)

Герои без званий

Этот скромный молодой человек на фото ниже пригнал свой кофе-мобиль на Троицкую и всю ночь бесплатно готовил пожарным кофе.

"Спасибо Вам за большое сердце! Потому что дело не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - поблагодарили баристу в МВС Украины.

Пожар в Одессе, бариста всю ночь готовил спасателям кофе (скрин: facebook.com/mvs.gov.ua)

Еще один герой спасательной операции в доме Асвадурова на Троицкой остался за кадром. Это сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" Александр Трандафир.

Александр - простой оператор автовышки. Он прибыл на место один из первых, заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней. У него не было спецсредств и подготовки.

"Рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем!" - рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Пожар в Одессе, коммунальщик на вышке спасал людей (фото: dumskaya.net)