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Пожежа в Одесі: спливли несподівані деталі про трагедію

STYLERЖиття    09.12.2019 - 19:12
Пожежа в Одесі: спливли несподівані деталі про трагедію
Пожежа в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Смертоносної пожежі в Одесі можна було б уникнути

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельного бізнесу забрала життя 12 людей. Трагічно загинули кілька студентів, викладачі, а також помер один пожежник, який ціною свого власного життя намагався врятувати постраждалих. Він стояв на драбині, коли з вікна п'ятого поверху вистрибнула студентка прямо на нього. У нього був діагностований складний перелом хребта, великий забій мозку. Через три дні він помер у лікарні.

Через кілька днів після пожежі почали спливати різні деталі про трагедію. Як повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуація, з'ясувалося, що в одеському коледжі пожежної сигналізації не було зовсім. Студенти відразу після пожежі розповідали, що ніхто не почув сигналу тривоги і дорогоцінний час, який би міг врятувати життя, був втрачений. Про те, що в приміщенні почалася сильна пожежа, студенти та працівники коледжу дізналися, коли шлях на перший поверх був у вогні й диму.

Як так сталося – з'ясовуватиме слідство. На даний момент вже проведено допити і призначено більше двох десятків судових експертиз.

За результатами – звільнено кілька людей і двом людям готується повідомлення про підозру.

Другий нюанс, який став відомий вже під час трагедії, це те, що в розпорядженні служби ДСНС України всього п'ять батутів, за допомогою яких можна евакуйовувати людей з палаючих будівель.

Рятувальникам в Одесі дуже складно було рятувати людей з палаючого коледжу, так як заїхати спеціальною технікою у двір було неможливо, під'їхати до будівлі з іншого боку заважали припарковані машини, а спеціального обладнання не вистачало.

На допомогу пожежникам прийшов співробітник комунального підприємства Олександр Трандафір. Його автовишка змогла протиснутися у двір палаючого коледжу, і він допоміг вибратися кільком потерпілим без жодних спецзасобів і підготовки.

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