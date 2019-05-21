Не появляется на публике: как долго продлится декрет Меган Маркл

Меган Маркл, недавно ставшая мамой малыша Арчи, пока что не спешит вновь появляться на публике. Западные эксперты рассказали, когда же герцогиня Сассекская сможет выйти из декретного отпуска. Об этом пишет таблоид Express.co.uk.

Так, Меган, недавно отпраздновавшая первую годовщину свадьбы с принцем Гарри, согласно законодательству Соединенного Королевства, сможет насладится радостями материнства и быть освобожденной от исполнения своих обязанностей в течение первого года.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

Но эксперты предполагают иное - поскольку Меган американка, а согласно традициям и законам родины герцогини, женщины могут находиться в декретном отпуске в течение трех месяцев, возможно, счастливая мама выйдет на работу немного раньше.

Отметим, что в свидетельстве о рождении Арчи отмечен и род занятий Меган - ее профессия именуется, как "принцесса Соединенного королевства".

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

А пока Меган сидит дома с ребенком, принц Гарри вовсю веселится на королевских свадьбах.

Ранее сообщалось, что до знакомства с принцем Гарри Меган Маркл хотела встречаться с популярным певцом. Однако тогда еще актриса Меган была отвергнута звездным исполнителем.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое забавное видео с детьми, на котором герцогиня Кембриджская пообщалась со старшим сыном - принцем Джорджем.