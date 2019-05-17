Меган Маркл и принц Гарри были в опасности: что произошло

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл вместе с принцем Гарри пришлось покинуть особняк из-за преследования

Меган Маркл и принц Гарри не так давно столкнулись с серьезными проблемами, из-за чего им экстренно пришлось покинуть свою загородную резиденцию поместье Биконсфилд (имение Грейт-Тью), недалеко от поселка Котсуолд в Чиппинг-Нортоне (Оксфордшир). Об этом сообщает CNN.

Известно, что в мае 2018 года, незадолго перед свадьбой Меган и Гарри подписали двухлетний котнракт об аренде коттеджа. Они планировали там оставаться до переезда в Фрогмор-хаус.

Но бестактное вмешательство вездесущих папарацци нарушило их планы. Идиллия была разрушена после того, как американскому агентству Splash News удалось сфотографировать и заснять на видео частный дом герцогов Сассекских с четырьмя спальнями.

Меган Маркл и принцу Гарри угрожала опасность из-за папарацци (коттедж в поместье Биконсфилд, фото: соцсети)

Кроме того, частный вертолет снял дом изнутри и снаружи. После того, как фото были опубликованы, паре пришлось срочно переехать в Виндзорский замок, поскольку обнародованная информация о частной жизни герцогов могла представлять для них угрозу.

Это происшествие имело место еще в январе этого года, но об этом стало известно только сейчас.

Вертолет, нанятый агентством, смог сделать снимки не только особняка снаружи, но и внутри, в том числе запечатлить и спальню. Разумеется, после того, как материалы были обнародованы, жизни Гарри и Меган могла грозить опасность.

Меган и Гарри обратились к юристам, после чего агенство принесло свои извинения и пообещало выплатить компенсацию принцу Гарри за вмешательство в частную жизнь.

"Далее оставаться там было не вполне безопасно", - заявили адвокаты герцогов Сассекских.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

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