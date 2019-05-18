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Оставил дома с ребенком: принц Гарри уехал от Маркл

STYLERПерсоны    18.05.2019 - 17:45
Оставил дома с ребенком: принц Гарри уехал от Маркл
Принц Гарри оставил Меган Маркл одну – все подробности (фото: dailymail.co.uk)

Принц Гарри оставил Меган Маркл одну с ребенком и отправился на свадьбу

Принц Гарри оставил Меган Маркл одну с новорожденным сыном Арчи. Герцог Сассекский отправился на свадьбу. Королевская невеста Леди Габриэлла Виндзорская вышла замуж за Томаса Кингстона. Подробности торжества сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри был в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка всего через 12 дней после рождения Арчи, его первого сына с женой Меган - и накануне их первой годовщины свадьбы.

Королева, Принц Филипп, герцог Сассекский, Принцесса Анна и Миддлтоны наблюдали 18 мая за торжеством. Пока это самая большая свадьба этого года.

34-летний принц прибыл с актрисой Софи Винкельман, которая замужем за братом Леди Габриэллы лордом Фредериком. Гарри сопровождали его дядя и тетя, граф Уэссекский и принцесса, которая позже присоединилась к своему второму мужу, вице-адмиралу Тимоти Лоуренсу на свадьбе Леди Габриэллы.

 

Принц Гарри оставил Меган Маркл одну – все подробности (фото: dailymail.co.uk)

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри были в опасности. Супруги не так давно столкнулись с серьезными проблемами, из-за чего им экстренно пришлось покинуть свою загородную резиденцию поместье Биконсфилд (имение Грейт-Тью), недалеко от поселка Котсуолд в Чиппинг-Нортоне (Оксфордшир).

Ранее также сообщалось, что было названо место и время крещения первенца Меган Маркл и принца Гарри.

К слову, стало известно, где родился сын Меган Маркл: в сеть слили важный документ - свидетельство о рождении Арчи.

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