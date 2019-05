Между Кейт Миддлтон и ее сыном состоялся необычный диалог: видео

Миддлтон и принц Джордж сняли забавное видео

Между Кейт Миддлтон и ее сыном возник необычный диалог, который семейство успело заснять на видео. Соответствующим роликом поделились в социальной сети Facebook на странице Kensington Palace.

Ранее Кенсингтонский дворец показал милые снимки семейства Кейт Миддлтон и принца Уильяма. А чуть позже был опубликован и необычный видеоролик.

На нем Уильям стоит перед пятилетним принцем Джорджем, раскачивающемся на качелях-тарзанке, установленных в саду, дизайн которого разрабатывала Кейт для Выставки цветов в Челси. Отец спрашивает: "Сколько бы дал этому саду баллов из десяти, Джордж? Сколько бы ты дал из десяти, если десять - самый высокий балл?". Мальчик без доли сомнения тут же ответил: "Двадцать".

How many marks out of for the #RHSChelsea Back to Nature Garden, Prince George? pic.twitter.com/rJ44lUrHzd