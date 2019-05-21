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Между Кейт Миддлтон и ее сыном состоялся необычный диалог: видео

STYLERПерсоны    21.05.2019 - 08:17
Между Кейт Миддлтон и ее сыном состоялся необычный диалог: видео
Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

Миддлтон и принц Джордж сняли забавное видео

Между Кейт Миддлтон и ее сыном возник необычный диалог, который семейство успело заснять на видео. Соответствующим роликом поделились в социальной сети Facebook на странице Kensington Palace.

Ранее Кенсингтонский дворец показал милые снимки семейства Кейт Миддлтон и принца Уильяма. А чуть позже был опубликован и необычный видеоролик.

На нем Уильям стоит перед пятилетним принцем Джорджем, раскачивающемся на качелях-тарзанке, установленных в саду, дизайн которого разрабатывала Кейт для Выставки цветов в Челси. Отец спрашивает: "Сколько бы дал этому саду баллов из десяти, Джордж? Сколько бы ты дал из десяти, если десять - самый высокий балл?". Мальчик без доли сомнения тут же ответил: "Двадцать".

После этого принц Уильям решил поддержать сына, отметив, что Кейт действительно хорошо поработала и ее труды действительно достойны высокой оценки.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые долгое время удерживались от поездки к Меган Маркл и принцу Гарри, наконец-то свершили задуманное.

Мы писали, что Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы.

А также о том, что до встречи с принцем Гарри Меган Маркл была отвергнута популярным певцом.

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