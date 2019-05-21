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Не з'являється на публіці: як довго триватиме декрет Меган Маркл


Меган Маркл сповна насолоджується радощами материнства

Меган Маркл, яка нещодавно стала мамою малюка Арчі, поки що не поспішає знову з'являтися на публіці. Західні експерти розповіли, коли ж герцогиня Сассекська зможе вийти з декретної відпустки. Про це пише таблоїд Express.co.uk.

Так, Меган, яка недавно відсвяткувала першу річницю весілля з принцом Гаррі, відповідно до законодавства Сполученого Королівства, зможе насолодитися радощами материнства і бути звільненою від виконання своїх обов'язків протягом першого року.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

Але експерти припускають інше - оскільки Меган американка, а згідно з традиціями і законами батьківщини герцогині, жінки можуть знаходитися в декретній відпустці протягом трьох місяців, можливо, щаслива мама вийде на роботу трохи раніше.

Відзначимо, що в свідоцтві про народження Арчі відзначений і рід занять Меган - її професія іменується, як "принцеса Сполученого королівства".

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

А поки Меган сидить вдома з дитиною, принц Гаррі щосили гуляє на королівських весіллях.

Раніше повідомлялося, що до знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл хотіла зустрічатися з популярним співаком. Однак тоді ще актриса Меган була відкинута зоряним виконавцем.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове веселе відео з дітьми, на якому герцогиня Кембриджська поспілкувалася зі старшим сином - принцом Джорджем.

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