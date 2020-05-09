Появился план выхода Европы из экономического кризиса

Европа выходит из экономического кризиса (коллаж: РБК-Украина)

Европа будет выходить из кризиса после утверждения перезапуска системы экономики

Европа находится в кризисе из-за приостановки работы большинства предприятий на континенте. В ЕС рассказали, что серьезные экономические проблемы, с которыми столкнулись все страны, будут решаться по совершенно другой стратегии, чем это было раньше. При этом руководство Евросоюза отмечает, что после выхода из кризиса Европа станет совершенно другой.

Европейский Союз принял решение об изменении стратегии выхода из экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса. Европа должна подготовиться к восстановлению после тяжелейшего испытания. На текущий момент ЕС уже утвердил программу помощи европейской экономике. Об этом сообщает издание "Европейская правда", цитируя совместное заявление глав Европарламента, Европейского Совета и Еврокомиссии по случаю Дня Европы.

Как сообщается, 70 лет назад, 9 мая 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств. Сейчас главы государств и ЕС должны найти новый способ адаптироваться к реалиям современного мира.

"Мы должны перезапустить экономический двигатель Европы... Выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и разлома с прошлым. Мы должны признать, что нам понадобятся новые идеи и инструменты для поддержки нашего собственного восстановления. Мы должны признать, что Европа, которая выйдет из этого кризиса, не может и не будет такой же, как та, что вступила в него", – говорится в заявлении.

При этом в ЕС добавили, что Евросоюз "снова сможет выйти из кризиса более сильным".

Стоит отметить что ранее появился прогноз экспертов, в котором говорится, что экономика еврозоны может сократиться на 15% из-за пандемии.