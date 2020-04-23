Экономика еврозоны может сократиться на 15% из-за пандемии, - Reuters

Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

Европейский центральный банк ожидает спада на 5-15%

Руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила лидеров Европейского союза о возможном сокращении экономики еврозоны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным дипломатического источника Reuters, на сегодняшней видеоконференции глав государств и правительств Европейского союза Лагард спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может обвалиться на 15%.

Глава ЕЦБ отметила, что введенные европейскими странами меры являются недостаточными и запоздалыми, поэтому возможен спад в пределах 5-15 процентов.

Напомним, ранее Лагард сообщала, что последние экономические данные в еврозоне, свидетельствуют о беспрецедентном спаде, значительном сокращении производства, а также быстром ухудшении на рынках труда. Лагард назвала пандемию коронавируса глобальной проблемой.

Также РБК-Украина писало, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом в МВФ ожидают, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%.