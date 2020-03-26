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Евросоюз будет защищать экономический суверенитет в условиях кризиса, - президент ЕК

Новости » Экономика     26.03.2020 - 01:33
Евросоюз будет защищать экономический суверенитет в условиях кризиса, - президент ЕК
Фото: Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen)

Евросоюз не хочет полностью зависеть от иностранных инвестиций

Несмотря на экономический кризис, возникший в связи с коронавирусом и мероприятиями, направленными на его сдерживание, Евросоюз постарается защитить свой экономический суверенитет. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В видеообращении относительно экономической ситуации она отметила, что страны-члены ЕС должны осторожно относиться к поступлению прямых иностранных инвестиций.

"Я хочу быть абсолютно понятной: ЕС является и будет оставаться открытым для прямых иностранных инвестиций. Но мы должны найти баланс между этой открытостью и необходимостью сохранить наш экономический суверенитет", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что понимает - многие компании временно ослаблены кризисом.

"Мы должны заботиться о них. Некоторые сектора являются ключевыми для нашей безопасности, общественного здоровья и суверенитета, такие как медицинские учреждения, медицинские исследования или стратегическая инфраструктура. Они заслуживают особого внимания. Но мы должны знать, кто инвестирует в такие компании из-за границы и с какой целью", - заявила президент Еврокомиссии.

Она сообщила, что Еврокомиссия представила в среду, 25 марта, инструкции, которые должны помочь странам-членам в проведении анализа относительно прямых иностранных инвестиций. Также в инструкциях объясняется, как нужно оценивать эти иностранные вливания с точки зрения контроля или влияния над стратегическими компаниями.

Напомним, Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны. Как отмечается в документе, приостановка пакта позволит государствам ЕС получить гибкость принятия мер для поддержки систем здравоохранения и обороны, а также экономики.

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