Евросоюз будет защищать экономический суверенитет в условиях кризиса, - президент ЕК

Фото: Урсула фон дер Ляєн (twitter.com/vonderleyen)

Евросоюз не хочет полностью зависеть от иностранных инвестиций

Несмотря на экономический кризис, возникший в связи с коронавирусом и мероприятиями, направленными на его сдерживание, Евросоюз постарается защитить свой экономический суверенитет. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В видеообращении относительно экономической ситуации она отметила, что страны-члены ЕС должны осторожно относиться к поступлению прямых иностранных инвестиций.

"Я хочу быть абсолютно понятной: ЕС является и будет оставаться открытым для прямых иностранных инвестиций. Но мы должны найти баланс между этой открытостью и необходимостью сохранить наш экономический суверенитет", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что понимает - многие компании временно ослаблены кризисом.

"Мы должны заботиться о них. Некоторые сектора являются ключевыми для нашей безопасности, общественного здоровья и суверенитета, такие как медицинские учреждения, медицинские исследования или стратегическая инфраструктура. Они заслуживают особого внимания. Но мы должны знать, кто инвестирует в такие компании из-за границы и с какой целью", - заявила президент Еврокомиссии.

Она сообщила, что Еврокомиссия представила в среду, 25 марта, инструкции, которые должны помочь странам-членам в проведении анализа относительно прямых иностранных инвестиций. Также в инструкциях объясняется, как нужно оценивать эти иностранные вливания с точки зрения контроля или влияния над стратегическими компаниями.

aujourd'hui, nouvelles lignes directrices pour skyéger entreprises et des infrastructures prises de contrôle étrangères durant la crise. Soutien aux entreprises menacées. reste ouverte aux investissements étrangers mais a la responsabilité de skyéger. pic.twitter.com/sriUtABOk0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2020

Напомним, Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны. Как отмечается в документе, приостановка пакта позволит государствам ЕС получить гибкость принятия мер для поддержки систем здравоохранения и обороны, а также экономики.