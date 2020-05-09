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З'явився план виходу Європи з економічної кризи

STYLERЖиття    09.05.2020 - 16:35
З'явився план виходу Європи з економічної кризи
Європа виходить з економічної кризи (колаж: РБК-Україна)

Європа буде виходити з кризи після затвердження перезапуску системи економіки

Європа перебуває в кризі через припинення роботи більшості підприємств на континенті. У ЄС розповіли, що серйозні економічні проблеми, з якими зіткнулися всі країни, будуть вирішуватися за зовсім іншою стратегією, ніж це було раніше. При цьому керівництво Євросоюзу зазначає, що після виходу з кризи Європа стане зовсім іншою.

Європейський Союз прийняв рішення про зміну стратегії виходу з економічної кризи, що виникла на тлі пандемії коронавіруса. Європа повинна підготуватися до відновлення після важкого випробування. На поточний момент ЄС вже затвердив програму допомоги європейській економіці. Про це повідомляє видання "Європейська правда", цитуючи спільну заяву глав Європарламенту, Європейської Ради та Єврокомісії з нагоди Дня Європи.

Як повідомляється, 70 років тому, 9 травня 1950 року в Парижі була підписана Декларація Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав. Зараз глави держав і ЄС повинні знайти новий спосіб адаптуватися до реалій сучасного світу.

"Ми повинні перезапустити економічний двигун Європи... Вихід з кризових моментів вимагає нового політичного мислення і розлому з минулим. Ми повинні визнати, що нам знадобляться нові ідеї та інструменти для підтримки нашого власного відновлення. Ми повинні визнати, що Європа, яка вийде з цієї кризи, не може і не буде такою ж, як та, що вступила в неї", – йдеться в заяві.

При цьому в ЄС додали, що Євросоюз "знову зможе вийти з кризи сильнішим".

Варто відзначити, що раніше з'явився прогноз експертів, в якому говориться, що економіка єврозони може скоротитися на 15% через пандемію.

Теги Новини України Евросоюзкризисэкономический кризис
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