ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС готовят рекордный пакет помощи пострадавшей от кризиса экономике

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 11:30
В ЕС готовят рекордный пакет помощи пострадавшей от кризиса экономике
Фото: флаги ЕС (csamir.com)

Пакет помощи может достичь 10% от ВВП стран ЕС

Пакет экономической поддержки, призванный помочь Евросоюзу справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, может стоить около 1,6 трлн евро. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности ЕС Тьерри Бретон, сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссар сказал французскому телеканалу BFM TV, что он работает над планом с комиссаром по экономике Паоло Джентилони.

По словам Бретона, пакет помощи будет составлять около 10% ВВП Евросоюза.

Не все государства-члены согласны с техническими аспектами финансирования такого плана, и ожидается, что национальные лидеры отложат принятие окончательного решения по нему, когда проведут видеоконференцию в четверг.

Существуют также различные мнения в том, насколько большим должен быть такой фонд.

Испания призвала к созданию фонда на сумму 1,5 трлн евро - примерно на уровне оценки Бретона, но примерно в три раза больше, чем оценивалось ранее.

Бретон также сказал, что необходим "План Маршалла", чтобы помочь европейской индустрии туризма.

Как сообщало РБК-Украина, министры финансов Европейского союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса.

Напомним, европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса. В частности, Европарламент поддержал фискальные меры Евросоюза, поддержку ликвидности для борьбы с COVID-19, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

МВФ прогнозирует падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля
Новости Украины ЕвросоюзкризисКоронавирус
News
On Top